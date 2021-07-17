В мае 2021 года выросли ставки по ипотеке в Иркутской области

Средняя стоимость кредита на жилье в Иркутской области в мае текущего года составила 7,72%. По данному показателю регион вошел в Топ-10 субъектов РФ с самой дорогой ипотекой по данным ЦБ РФ. Лидерами в списке являются Чечня, Ингушетия и Республика Алтай, в которых средняя ставка по ипотечным кредитам снова превысила отметку в 8%. В последний раз такие высокие цифры наблюдались в Республике Алтай в апреле 2020 года, в Чечне и Ингушетии в январе 2021 года.

Также высокая стоимость ипотеки была зафиксирована в Карачаево-Черкесии (7,8%), Ненецком автономном округе (7,73%), Дагестане (7,64%), Самарской области (7,62%), Омской области (7,6%), Кемеровской области (7,58%). В Пермском крае, Томской и Костромской областях средняя ставка в последний месяц весны составила 7,55%, во Владимирской области – 7,53%, в Крыму и Хакасии – 7,52%, в Тверской области – 7,51%. Ставка величиной 7,5% была зафиксирована в нескольких регионах – Оренбургской области, Саратовской области, Камчатском крае.

В среднем по стране размер процентной ставки по ипотечному кредитованию составляет 7,3% в год. Рост процентных ставок обусловлен повышением ключевой ставки Центробанка России, которая в данный момент составляет 5,5 процентов. Изменение ключевого показателя всегда сказывается на росте ставок по вкладам и кредитам. В первую очередь изменения затронут ипотеку в связи с тем, что целевое кредитование более длительное по сравнению с обычными потребительскими кредитами, что усложняет управление их условиями. На проекте ВсеЗаймыОнлайн размещен актуальный рейтинг выгодных ипотечных кредитов и других продуктов ведущих российских банков.

Другим фактором, влияющим на рост стоимости ипотечного кредитования, является окончание действия льготной программы на приобретение недвижимости с государственной поддержкой под 6,5% с 1 июля. Кроме того, с 1 августа подорожает ипотека с небольшим до 20% первоначальным взносом - таковы предписания регулятора в целях минимизации рисков.