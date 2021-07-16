«Слата» проанализировала стоимость минимальной продуктовой корзины во втором квартале 2021 года. Фото: ООО «Маяк»

Торговая сеть подсчитала стоимость минимальной продуктовой корзины из 33 товаров, учитываемых Росстатом, за второй квартал 2021 года. «Индекс «Слата» показал, что за этот период минимальный набор продуктов у регионального ритейлера оказался на 7,5% дешевле набора Иркстата.

Так, по данным Иркстата, в областном центре такой набор стоит 5209,4 рубля, в Ангарске 5073,7, в Братске 5640,5 рубля. В это же время цена продуктовой корзины в «Слате» в Иркутске составила 4912,3 рубля (94,3% к данным Иркстата), в Ангарске 4729,4 (93,2%), а в Братске 5063,7 рубля (89,9%).

Благодаря анализу цен удается определить самые яркие тенденции. Так, во втором квартале 2021 года в «Слате» подешевели голландский сыр, яйца и минтай. Торговая сеть сдерживает цены на картофель, морковь и свеклу, а также на сахар, растительное масло, горбушу и кету.

- Вход в мае 2021 года в альянс торговых сетей «Восточный Союз» как раз призван в первую очередь стабилизировать и улучшить ценовую политику сетей, так как объединяется работа с поставщиками и будет строиться по принципу «одного окна», что позволит централизованно решать вопросы формирования матрицы товаров, промо, закупок и так далее, - отметила руководитель пресс-службы ТС «Слата» Яна Абалымова. - Приоритетная задача сетей - стабилизация и улучшение ценового имиджа и привлекательности для покупателей, т.к. экономическая ситуация в стране и тот рост цен, которые ощущают абсолютно все, стимулирует нас на то, чтобы консолидировать усилия.