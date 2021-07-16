Почти у 400 человек подтвердился коронавирус в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения в Иркутской области стремительно растет. Сегодня стало известно, что за сутки COVID-19 подтвердился у 397 человек. И это новый максимум за все время пандемии в нашем регионе. Таким образом, общее число инфицированных с начала распространения коронавируса составило 79 858. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Приангарья.

- В больницах сейчас под постоянным присмотром медиков находятся 5943 (+109 за сутки) пациента, - говорят специалисты.

За последние 24 часа отрицательные результаты ПЦР-тестов получили 135 сибиряков. Всего в регионе COVID-19 смогли победит 71 494 гостя и жителя Приангарья. Увы, летальные исходы сохраняются. И сегодня их число также максимальное – скончался 41 человек: 36 из них умерли от COVID-19, еще пятеро инфицированных от иных болезней. За время пандемии Иркутская область потеряла уже 3659 подцепивших заразу.

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