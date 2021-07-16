Мы против коронавируса: «Комсомолка» ищет таланты антиCOVIDного творчества. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

COVID наступает. Уже третья волна коронавируса накрыла страну. Круглосуточно стоят на вахте врачи, спасая в госпиталях жизни пациентов. Идет вакцинация. Наша задача сегодня – всем вместе выступить против опасного вируса, который объявил нам войну. Вот тут мы и решили вспомнить знаменитого «Василия Теркина». А сколько агитплакатов и карикатур против Гитлера было выпущено в Великую Отечественную? Но еще больше хлестких анекдотов, шуток и баек создал сам народ. Юмор всегда помогал спасаться от хандры и побеждать. Так выступим вместе против коронавируса и победим!

Вы чувствуете в себе творческое начало, умеете соединять воедино поэтические строки, знаете толк в шутках или пишите эссе и рассказы? Ждем ваши тексты!

Присоединяйтесь! Что нужно сделать для этого? Прислать образцы своего творчества на почту o.kuzovleva@phkp.ru. А лучшее мы опубликуем.

Мы против коронавируса! Присоединяйтесь!!!