Погода на 17 июля в Иркутске: днем жара до +29 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Иркутске в самую середину лета вернулась настоящая жара. В субботу, 17 июля горожанам можно смело рвануть на природу. Синоптики обещают в нашем городе погоду без осадков. Ветер подует юго-восточный 7-12 м/с. Днем столбик термометра покажет +29 градусов.

А вот по Иркутской области местами возможны кратковременные дожди. Днем в западных районах кратковременные, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем на западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура днем +29,+34 градуса, при облачной погоде +20,+25.

Кроме этого, синоптики и спасатели предупредили, что 17 июля местами в западных районах ожидаются сильные дожди, грозы, и даже град. В западных, северо-западных и центральных районах усилится северо-западный ветер до 15-20 м/с.