62 пьяных автомобилиста выявили в Иркутской области за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приангарье только за сутки инспекторы выявили 62 автомобилиста в нетрезвом состоянии. В регионе сейчас проходят массовые проверки водителей. Об этом сообщает Управление ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- Четыре сибиряка из этих 62-х совершили данное нарушение повторно, - отмечают полицейские.

Статистика поведения водителей на дорогах Иркутской области печальна: только с начала года в регионе выявили более 7000 автомобилистов в нетрезвом состоянии, причем больше 1400 из них сели за руль пьяными уже не в первый раз.

- За вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на срок до двух лет, - отмечают в ГИБДД.

Также, стоит напомнить, что за повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. При этом инспекторы просят всех граждан не оставаться равнодушными. Если поведение автомобилиста кажется подозрительным – звоните в полицию.

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