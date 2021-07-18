48 пациентов с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Третья волна коронавируса в Иркутской области продолжает набирать обороты. Растет число случаев заражения, число госпитализированных и, увы, количество летальных исходов.

Сегодня стало известно о смерти еще 48 зараженных COVID-19: коронавирус унес жизни 45 из них, еще трое с таким же диагнозом скончались от иных тяжелых болезней. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Приангарье.

Всего за время пандемии скончалось уже 3743 человек: причиной смерти 3397 из них стал COVID-19, еще 346 имели в анамнезе и другие болезни, которые и привели к кончине.

- В больницах 18 июля лечат 5951 пациента с коронавирусом, - отмечают специалисты. – За сутки госпитализировано 102 из них.

Всего за последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 402 человека. Общее число выявленных случаев инфицирования с начала пандемии в Приангарье - 80 668. Переболели COVID-19 уже 71 757 сибиряков (+119 за сутки).

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08