Отключение электричества в Иркутске 19 июля 2021: адреса, когда возобновится подача электроэнергии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение электричества в Иркутске 19 июля 2021 планово пройдет в Свердловском, Ленинском и Правобережном районах. Подача электричества прекратится в части зданий в этих округах на срок от 30 минут до 8 часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Отключение электричества в Иркутске 19 июля 2021 необходимо для проведения плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Отключение электричества в Иркутске 19 июля 2021 проведут в домах на улицах Павла Красильникова, Мельничная, Рабочего Штаба, Мало-Якутская, Урицкого, Литвинова, Чехова, Полярная, 2-ая Железнодорожная, Боткина, Джамбула, Воронежская, Левый берег Каи, а также в поселках Южный, Западный, в ряде СНТ - Здоровье, Горка, Аистенок, а также в ДНТ Исток, Атлас, Лилия (см.таблицы).

Отключение электричества в Иркутске 19 июля 2021: Ленинский район

Отключение электричества в Иркутске 19 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 19 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 19 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 19 июля 2021: Правобережный район

Отключение электричества в Иркутске 19 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 19 июля 2021: Свердловский район

Отключение электричества в Иркутске 19 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

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