Погода в Иркутске: 19 июля в городе без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 19 июля. Сегодня в областном центре переменная облачность, вероятность дождя в понедельник минимальна. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем воздух в городе прогреется до +22 градусов, - говорят синоптики. – Ветер дует переменный со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление в столице Приангарья составляет 721 миллиметр ртутного столба, что для данного времени года в Иркутске является вариантом нормы. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 19 июля также ожидается с переменной облачностью, без существенных осадков. Дождь и грозы сегодня пройдут на северо-востоке Приангарья. Ветер по региону «гуляет» юго-восточный, северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, столбики уличных термометров днем покажут +23…+28, но при облачности будет прохладней, +17…+22.

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