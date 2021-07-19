Фильм «Черная вдова», бои и наводнение в Германии интересовали иркутян на минувшей неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Яндекс составил рейтинг тем, которые интересовали сибиряков на минувшее неделе. По поиску в Интернете самым популярным стал запрос про премьеру картины «Черная вдова» - это 23-ий полнометражный фильм из вселенной Marvel. Он рассказывает историю «мстительницы» Наташи Романофф». Обозреватель «КП» посмотрел его одним из первых – читайте обзор и смотрите трейлеры – здесь.

Вторым в рейтинге интересов иркутян также оказался фильм «Космический джем: Новое поколение». Главный герой в нем – знаменитый чемпион НБА, он отправляется в сказочный мир, чтобы спасти сына. Он вышел в прокат 15 июля – подробности здесь.

На третьей и четвертой строчках оказались бои Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса, Макгрегора и Порье. Также жители Приангарья искали все о наводнении в Германии и взрыве в Геленджике, результаты матча Англия-Италия.

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