Иркутянку приговорили к 6 годам колонии с отсрочкой до 14-летия детей за контрабанду леса

Бухгалтера группы контрабандистов леса приговорили к 6 годам колонии с отсрочкой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ленинский районный суд Иркутска приговорил бухгалтера группы контрабандистов леса к шести годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Женщину признали виновной в незаконном обороте древесины, контрабанде и легализации денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Суд установил, что иркутянка входила в состав преступной группы с международными связями на протяжении пяти лет – с февраля 2015-го по декабрь 2019-го – совершала те самые преступления, - отмечают сотрудники прокуратуры.

Преступники закупали незаконно заготовленный лес, обрабатывали его, а потом продавали по России, а также за рубеж. Для отмывания денег использовали фирмы-однодневки.

- Подсудимая для контрабандистов изготавливала фиктивные документы для того, чтобы сделки могли быть осуществлены, - отмечают специалисты.

Проданный ими лес оценивается в 407 миллионов рублей. Объем древесины, перевезенный за рубеж – 40 тысяч кубометров, это 233 миллиона рублей.

- Приговор в силу не вступил, у осужденной на иждивении двое несовершеннолетних детей, она получила отсрочку, пока им не исполнится 14 лет, - заключили в Восточно-Сибирской прокуратуре.

Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте, в апреле этого года одного из участников преступной группы уже приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 тысяч рублей. Уголовные дела отношении еще двух участников находятся на рассмотрении.