Четыре человека погибли и 61 пострадал в ДТП за неделю в Иркутской области Фото: Виктор Гусейнов

Статистику ДТП приводят инспекторы Приангарья. За неделю в регионе произошло 48 автоаварий. В них погибли четыре человека, еще 61 – пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- В четырех ДТП водители находились за рулем в состоянии опьянения, - отмечают полицейские.

Сотрудники ГИБДД составили рейтинг причин ДТП с 12 по 18 июля. Так, на первом месте - несоответствие скорости конкретным условиям движения и нарушение правил расположения ТС на проезжей части. Эти нарушения послужили 18 произошедшим авариям – по 9 на каждое. В пяти случаях водители выехали на встречку, три раза не пропустили пешехода, и три раза не уступили дорогу автомобилю, имевшему преимущество.

Стоит отметить, что по данным сотрудников ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», в самом Иркутске и районе за этот же период времени произошло 16 ДТП. Травмы в них получили 17 взрослых и два ребенка. Девять раз автомобилисты наехали на пешеходов, один раз на стоящий автомобиль, один раз на препятствие, один раз – съехали в кювет, и 4 раза произошло столкновение машин.

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