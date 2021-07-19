Более 31 тысячи гектаров леса горит в Иркутской области 19 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Четыре пожара потушили в лесах Приангарья за сутки в Усть-Удинском, Усть-Илимском, Нижнеилимском районах на площади в 30.1 гектаров. Действующими на 19 июля в регионе остаются 23 возгорания, в локализованном состоянии перешло еще два пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в Иркутской области 19 июля лес горит на площади больше 31 тысячи гектаров. Возгорания тушат в Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Киренском, Катангском, Усть-Удинском, Нижнеилимском районах.

- Локализованными остаются два пожара в Катангском районе, по одному в Киренском и Усть-Удинском районах, - отмечают специалисты. - Общая площадь этих очагов составляет 4667 га.

Мониторинг с воздуха лесов области продолжается. Также вчера перевозить десантников и оборудование к местам тушения помогали три вертолета.

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