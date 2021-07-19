До 500 человек в день готовы прививать в «Сибэкспоцентре» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего за трое суток в одном из павильонов «Сибэкспоцентра» в Иркутске развернули мобильный пункт иммунизации против COVID-19. Он открылся в понедельник, 19 июля, и работает с 8 до 20 часов. В день здесь смогут прививать в среднем 150-200 человек, а максимум - до 500.

- Мы оперативно справились с задачей: разработали маршрутизацию, установили оборудование, - подчеркнул глава областного центра Руслан Болотов. - Благодарю руководство и персонал Медсанчасти № 2 и сотрудников администрации города, которые четко и слаженно проделали в кратчайшие сроки огромную работу. Уверен, что жителям Октябрьского округа будет удобно обращаться сюда.

Там обустроили пять прививочных кабинетов и комнату, где медики станут наблюдать за состоянием людей после укола. Важно, что вакцина будет храниться по всем правилам, а сам пункт оборудован так, чтобы максимально развести потоки людей: есть входной «фильтр», пять регистрационных стоек, табло вызова, обозначена зона ожидания.

- В пункте созданы комфортные и безопасные условия для жителей и медицинских работников, - отметил глава Приангарья Игорь Кобзев, побывав на объекте.

Кроме того, Руслан Болотов обсудил с губернатором возможность открытия подобных пунктов в школах, на базе медкабинетов - ведь к началу нового учебного года необходимо вакцинировать учителей от коронавируса.