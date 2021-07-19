В Иркутске угонщик не смог похитить автомобиль и поджег его Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобиль «Дайхатсу», припаркованный в одном из дворов по улице Спартаковская в Иркутске, сгорел 18 июля. Эксперты выяснили, что машину подожгли. Кстати, пироман попал на камеры наружного видеонаблюдения. Полицейским удалось выйти на его след по горячим следам.

Поджигателем оказался 27-летний местный житель, который ранее был судим целых 10 раз за кражи, мошенничество, а также угон. На этот раз он пьяным проходил мимо многоэтажного дома, где заметил машину с приоткрытым окном. Он решил угнать автомобиль, однако, не сумел завести двигатель. Тогда он забрал вещи из салона авто, и чтобы скрыть следы преступления, поджег машину.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Добавим, что задержанному теперь грозит до 5 лет лишения свободы