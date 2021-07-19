10 школ намерены построить в Иркутске

Так будет выглядеть школа в Юбилейном.Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

В областном центре готовы возвести 10 школ, рассчитанных на 9625 учеников. Планы по строительству обсудили мэр города Руслан Болотов и министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

- Не секрет, что в общеобразовательных учреждениях Иркутска имеется дефицит около 25 тысяч мест, - сказал Руслан Болотов. - При этом перед муниципалитетом стоит задача обеспечить выполнение Указа Президента страны по переводу школ на учебу в одну смену. Такую же задачу ставит губернатор региона Игорь Кобзев. На встрече с министром образования мы обсудили текущую обстановку и перспективы дальнейшего строительства с привлечением финансирования из разных источников. По многим вопросам получили поддержку.

Так, сейчас из бюджетов всех уровней выделяются деньги на возведение в Иркутске трех зданий, где будут учиться дети: это дополнительный блок на 500 мест школы №14, образовательное учреждение на 1275 учеников на улице Багратиона и еще одно помещение на 200 мест школы № 75. Везде работы ведутся на разных стадиях.

Кроме того, готов проект на создание дополнительных блоков, рассчитанных на 500 учеников каждый, для школ №53 и №57. Так, пристрой для учебного заведения №57 городская администрация может начать строить уже в этом году. Деньги в местном бюджете на это предусмотрены, но также необходима поддержка из областной и федеральной казны.

Также специалисты готовят документы на возведение новых школ, в которых будут учиться 6700 детей. Речь об образовательных учреждениях на улице Норильская и в микрорайоне Союз, в каждом смогут вести уроки для 1225 ребят. Оформляется земля для строительства школ на улице Ярославского, в микрорайоне Лисиха и на территории бывшего городка ИВВАИУ. И еще четыре школы могут построить в других точках Иркутска. Максим Парфёнов одобрил дорожную карту города по строительству общеобразовательных учреждений.

- Все новые общеобразовательные объекты Иркутска будут уникальными с точки зрения оформления, - добавил Руслан Болотов. - Например, в школе на улице Багратиона, к строительству которой мы уже приступили, будет использована историческая тематика.

А фасад будущего учебного блока школы №14 украсят силуэтами городских зданий и изображением взлетающего самолета МС-21.

Особое внимание в новых школах уделят антитеррористической защищенности, организации учебного процесса и питания школьников.