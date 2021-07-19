Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в «Сибэкспоцентре». Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В понедельник, 19 июля, начался прием пациентов в новом прививочном пункте в «Сибэкспоцентре». До открытия его осмотрел глава Приангарья Игорь Кобзев.

- Задача этого пункта - создать комфортные условия для проведения вакцинации для жителей Октябрьского округа Иркутска и населенных пунктов Байкальского тракта, - отметил Игорь Кобзев. - Переводя поток пациентов сюда, мы снизим нагрузку на поликлиническое звено. Мы должны задействовать все ресурсы, которые есть, для улучшения ситуации.

В павильоне обустроили пять кабинок для иммунизации. Организована работа персонала: администраторы станут заполнять документы, врачи - проводить медосмотр, а медсестры - вводить препарат. Желающие привиться будут вставать в электронную очередь, предварительная запись не потребуется. До укола можно находиться в зоне ожидания, после - в помещении для отдыха. Прием - каждый день с 8 до 20 часов.

Напомним, вакцинироваться от коронавируса также можно в поликлиниках и трех торговых центрах Иркутска - «Новом», «Юбилейном» и «Европарке». Как сообщают в правительстве региона, все больше местных жителей хотят сделать прививку. При этом медики говорят, что оба компонента лучше вводить в одном и том же пункте.

Кроме того, Игорь Кобзев отметил важность иммунизации учителей против COVID-19. Они должны пройти полный курс вакцинации до начала занятий.