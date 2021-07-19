Развитие мемориального комплекса «Иерусалимская гора» обсудили в ЗС

Перспективы развития мемориального комплекса «Иерусалимская гора» обсудили в ЗС.

Развитию мемориального комплекса «Иерусалимская гора» в Иркутске посвятили круглый стол Координационного межконфессионального совета в Законодательном Собрании. Спикер ЗС Александр Ведерников поблагодарил представителей конфессий за то, что первыми несколько лет назад подняли вопрос о благоустройстве старейшего иркутского кладбища.

«Сохраняя духовность этого места, надо сделать его уютным любимым для горожан и гостей города», - сказал Александр Ведерников.

На круглом столе прозвучало, что во многих городах России парки развлечений строили на месте кладбищ, но «Иерусалимская гора» в Иркутске - единичный пример, где восстановили историческое значение этого места. Он был благоустроен по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». По мнению Александра Ведерникова, территорию необходимо развивать и дальше.

Спикер также обратил особое внимание на то, что финансовые затраты на завершение создания комплекса должны осуществляться из бюджетов всех уровней, а не за счет средств религиозных организаций.

Кроме того, участники круглого стола рассказали, что успешный опыт создания комплекса нужно использовать и на других подобных объектах в регионе. А из ближайших задач - установка памятных знаков конфессий, обустройство информационных стендов, организация охраны и содержания комплекса.