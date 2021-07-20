Погода в Иркутске: 20 июля в город вернется жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 20 июля обещает возвращение в наш город летнего зноя. Сегодня столбики уличных термометров покажут до +27…+29. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре 20 числа без осадков, - говорят метеорологи. – Облачность переменная, ветер дует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья в норме – составляет 720 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 20 июля ожидается также с переменной облачностью, возможно кратковременные дожди, на северо-востоке области – сильные дожди и грозы.

Ветер 5-10 м/с с порывами до 14-ти. Днем воздух прогреется до +25…+30, но при облачной погоде выше +15…+20 температура за окном не поднимется.

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