Умерла Нина Долженицина, главврач областного кожно-венерологического диспансера в Иркутске. Фото: с сайта ГБУЗ "ОКВД"

Умерла Нина Долженицина - главный врач областного кожно-венерологического диспансера в Приангарье. Заслуженного врача России, кандидата медицинских наук не стало 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Иркутской области.

- Нина Андреевна окончила Иркутский медицинский институт, прошла путь от врача венерологического стационара до заведующей организационно-методическим отделом областного кожно-венерологического диспансера, - говорят в региональном минздраве. – После возглавила данное медучреждение и 40 лет была безусловным лидером в своей профессиональной сфере.

Специалист внедряла в новые диагностические методы, создавала условия для использования передовых терапевтических технологий, постоянно стремилась к обновлению технической базу для больницы. Совмещала руководящие должности с работой врача, воспитывала молодые кадры. Умерла Нина Долженицина. Светлая память.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Нины Андреевны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08