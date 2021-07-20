Иркутская область и корпорация «Туризм.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили глава региона Игорь Кобзев и гендиректор корпорации Сергей Суханов. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область - в числе трех первых регионов, договорившихся о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ». Соглашение, открывающее новые перспективы для развития туризма в регионе, 19 июля подписали губернатор Приангарья Игорь Кобзев и гендиректор корпорации Сергей Суханов. Участие в церемонии также принял заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Такой же документ ранее подписали Бурятия и республика Алтай.

- Это начало большой совместной работы. Уже через несколько недель мы ждем приезда в Иркутскую область экспертной группы специалистов корпорации, которые на месте ознакомятся с туристическими объектами и разработают концепцию развития этих территорий, - отметил Игорь Кобзев. - Подчеркну, что все мероприятия будут проводиться с учетом экологического баланса.

В перспективе, результатом общей работы станут комфортные и доступные условия для отдыха в регионе - современные курорты и гостиницы, интересные и безопасные маршруты путешествий, удобная логистика перемещений между точками притяжения. Стоит отметить, что туризм планируется развивать комплексно в Иркутской области и Бурятии.

Ожидается, что с развитием туризма повысится инвестиционная привлекательность регионов, появится новая инфраструктура и рабочие места. Так, к 2024 году внутренний турпоток в Иркутскую область, и так заманчивую для туристов со всей страны, намерены увеличить до трех миллионов человек.