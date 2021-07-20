При проверке баров и ресторанов иркутские полицейские нашли более 15 нарушений Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутские полицейские продолжают проверять городские точки общепита на то, как там соблюдают ограничительные меры. За прошедшие выходные сотрудники проверили 87 кафе и ресторанов и выявили 16 нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Владельцы ресторанов, кафе и баров не соблюдали требования Указа Губернатора в части режима работы до 23:00 часов, - рассказали в ведомстве. – Кроме этого, в заведениях находилось более 10 человек без защитных масок. Посетителям предлагались кальяны и алкоголь. В двух ресторанах проводились банкеты, на которых присутствовало значительное количество гостей.

Также указ нарушили владельцы сауны на улице Рабочего Штаба. Они не закрыли заведение, несмотря за запрет работы. По факту всех нарушений возбуждены административные дела. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа либо временного приостановления работы сроком до 90 суток.