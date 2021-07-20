395 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 20 июля возросло до 81 461. За сутки положительные результаты ПЦР-тестов получили еще 395 сибиряков. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией Приангарья.

- В больницах региона 20 числа лечат 5918 пациентов с новой коронавируснйо инфекцией, - говорят специалисты.

За последние 24 часа известие о том, что победили болезнь, пришло 194 нашим землякам. Всего в Иркутской области COVID-19 переболели уже 71 980 человек. Увы, не всем удалось справиться с инфекцией. Сегодня стало известно о смерти еще 38 человек с диагнозом коронавирус. COVID-19 стал причиной смерти 36 из них. Всего за время пандемии в регионе погибли уже 3820 инфицированных.

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