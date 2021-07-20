Экс-полицейский из Бурятии и его брат депутат продавали водительские права без экзаменов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бурятии поставлена точка в расследовании дела, по которому проходил бывший старший госинспектор безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД и его брат депутат. Их осудили сразу по нескольким статьям за то, что они придумали преступную схему выдачи водительских прав без экзаменов.

Итак, по версии следствия за 2019 год полицейский лично получил взятки от пяти человек на общую сумму более 260 тыс. рублей, после чего незаконно без проведения квалификационных экзаменов оформил и выдал им водительские удостоверения. Что касается его брата, то он нашел для своего родственника еще 30 клиентов, которые не хотели сдавать экзамены в ГИБДД. За свои услуги брат требовал от клиентов вознаграждение от 20 до 140 тыс. рублей.

- Максимальная такса устанавливалась за изготовление и выдачу водительских удостоверений с полным пакетом документов, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Это когда когда полицейский незаконно добывал медицинские справки, свидетельства из автошколы о прохождении курса обучения и вождения и другие. Реквизиты водительских удостоверений инспектором неправомерно вносились в специальную компьютерную программу ГИБДД, где также указывались сведения о якобы успешном прохождении человеком всех этапов проведения экзаменов.

То, что права в итоге получали люди, у которых вообще не было никакого опыта вождения, братьев не сильно волновало. Причем, некоторые их клиенты не могли садиться за руль по медицинским противопоказаниям. Вычислили преступный семейный дуэт сотрудники собственной безопасности МВД и сотрудники УФСБ.

На днях парочка услышала приговор суда. Бывшего полицейского приговорили к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в 2,7 млн. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти сроком на 4 года; его брату – 3 года лишения свободы условно.