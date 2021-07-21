Погода в Иркутске: 21 июля синоптики не обещают осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 21 июля ожидается с переменной облачностью. Вероятность осадков минимальна. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В городе сегодня дует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, - говорят метеорологи. – Днем воздух в областном центре прогреется до +26.

По данным Яндекса, в столице Приангарья 21 июля атмосферное давление составляет 718 миллиметров ртутного столба, что для июля в нашем городе является вариантом нормы. Синоптики также дают прогноз и на регион, погода в Иркутской области 21 июля обещает кратковременные дожди, местами грозы, переменную облачность, ветер с юго-востока, северо-востока со скоростью 5-10 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с. Столбики уличных термометров покажут днем +25…+30, если небо затянут облака, выше +23 температурные показатели не поднимутся.

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