Два мотоцикла столкнулись на 12 км Байкальского тракта, оба водителя погибли. Фото: @gibdd_138

Вечером 20 июля на 12 километре Байкальского тракта произошло ДТП с участием двух мотоциклов «Ямаха YZF» и «Сузуки GSX». Оба транспортных средства ехали в попутном направлении, столкнулись, в аварии погибли оба водителя. Об этом сообщает ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- ДТП произошло в районе поселка Молодежный, - рассказывают инспекторы. - Предварительно установлено, что после удара, один из спортбайков отбросило на световую опору, от чего он загорелся, второй допустил наезд на дорожное ограждение. От полученных травм мотоциклисты скончались до приезда скорой помощи.

Сотрудники полиции выяснили, что оба водителя не имели права садиться за руль байков, а также мотоциклы не были зарегистрированы, как положено. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. В ГИБДД также приводят грустную статистику, с начала года на дорогах области произошло 86 ДТП с участием мототранспорта, в них погибли девять человек, еще 96 получили травмы, в этом числе 29 несовершеннолетних.

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