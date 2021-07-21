Стало известно, начнется ли новый учебный год в школах Иркутска с дистанционки Фото: Иван ВИСЛОВ

До нового учебного года осталось чуть больше месяца, родители школьников гадают, к чему им готовиться, ведь третья полна пандемии коронавируса в Иркутской области в самом разгаре. В ковидных госпиталях порядка 6000 зараженных, ежедневно положительные результаты ПЦР-тестов получают около четырех сотен сибиряков. Итак, стало известно, начнется ли новый учебный год в школах с дистанционного обучения. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира в соцсетях.

- Мы не рассматриваем точно дистанционное обучение пока вообще, введение дистанта не планируем, - поделился глава региона.

Локдаун, как и карантин, в Приангарье пока также вводить не будут. Отмечается, что в ближайшие месяцы не будет никаких массовых событий и при соблюдении масочного режима, социальной дистанции и всех ограничительных мер ситуация стабилизируется и без локдауна.

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