Игорь Кобзев: Больше 388 миллионов рублей выделили Братску на ремонт дорог в этом году. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал с рабочим визитом в Братске. Он осмотрел территории северного города, которым в ближайшее время предстоит обновление.

Одна из самых важных задач - привести в порядок магистрали. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Братску выделили 388,6 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

- На эти деньги капитально отремонтируют участки дорог по улицам Комсомольская и Вокзальная. Ремонт покрытия проезжей части пройдет на улицах Муханова, 40 лет Победы, Металлургов и Пролетарской, - рассказал Игорь Кобзев.

Глава региона лично побывал на улице Комсомольской, где постепенно меняют асфальт, обустраивают тротуары, монтируют современное освещение, устанавливают новые дорожные знаки. А также осмотрел часть федеральной трассы «Вилюй», ведущей до Братской ГЭС.

- Эта дорога стратегически важна. Долгие годы ее ремонт был невозможен, так как муниципальному бюджету такие объемы финансирования не по силам. Правительство Иркутской области поддержало инициативу мэра Братска по передаче участка трассы в федеральную собственность, - сказал Игорь Кобзев. - Все 14 километров дороги планируется капитально обновить к 2026 году.

Братчане ждали этого давно. Сейчас разрабатываются проекты, а сам ремонт начнется в следующем году. Так, на шести километрах планируют расширить проезжую часть, создать разделительную полосу, кольцевые развязки, ливневую канализацию, тротуары, остановки, установить светофоров, реконструировать подземный переход.

- Важно организовать работу так, чтобы не создавать жителям неудобств. Братчан нужно информировать о сроках и этапах ремонта, - сказал губернатор. - Обязательным условием проекта является безусловное соблюдение всех действующих экологических норм, обеспечивающих комфортную среду для жителей Братска.