Министр здравоохранения Иркутской области объяснил высокую смертность от коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время прямого эфира в аккаунте kobzevnasvyazi в «Инстаграме» министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков ответил на вопрос жителей, почему в третью волну в регионе отмечается высокая смертность от коронавируса. Так, по данным на 21 июля, в Иркутской области 42 пациента умерли от COVID-19, и еще пятеро - от других заболеваний.

- Надо учесть, что и госпитализированных в больницах намного больше, и особенности течения вируса тоже совершенно другие, - сказал Яков Сандаков. - Если обратим внимание на летальность по другим регионам и крупных города, то она тоже выше. Справиться с инфекцией тяжело, особенно, конечно, страдают пациенты 65 лет и старше. В эту волну это стало особенно заметно, потому что течение вируса более агрессивное.

Министр здравоохранения Приангарья отметил, что важно выдерживать качество и алгоритм лечения, и чтобы было достаточно препаратов и кислорода.