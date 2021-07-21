Мошенники начали обманывать шелеховских таксистов

Телефонные мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На этот раз аферисты взялись за водителей такси. За сутки они развели на деньги сразу двоих таксистов.

Итак, первым на удочку попался 25-летний водитель из Шелехова. Ожидая заказа в Иркутске, он решил забрать пассажира с бульвара Гагарина. Переговоры о поездке взял на себя «переводчик» якобы иностранки, который сообщив, что клиентка не знает русский язык. Также он добавил, что расплатиться она может только безналичным способом. Для этого собеседник попросил таксиста назвать все данные его банковской карты, включая срок ее действия и защитный код на оборотной стороне. Спустя несколько минут после высадки клиентки, водитель заподозрил обман и решил перевести деньги на другой счет. Правда, к этому моменту аферистам уже удалось списать с его счета 15 тысяч рублей.

- Вечером того же дня мошенникам удалось обмануть другого таксиста из Шелехова, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Они также предложили ему расчет по безналу. Банковской карты у водителя не оказалось, поэтому он предложил воспользоваться картой родственника, сообщив его номер телефона. Связавшись с ним, аферисты получили данные, которые позволили похитить со счета около 40 тысяч рублей.

Добавим, что по обоим фактам возбуждены уголовное дела.