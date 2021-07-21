Названы причины, почему жителям районов Иркутской области приходится ждать вакцину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители разных районов Приангарья интересуются в соцсетях, когда к ним поступит вакцина против ковид. Во время прямого эфира в аккаунте kobzevnasvyazi в «Инстаграме» министр здравоохранения региона Яков Сандаков пояснил, почему иногда препарат приходится ждать

- Спрос ажиотажный, на фоне информации о высокой заболеваемости коронавирусом все-таки жители приняли решение вакцинироваться, - отметил Яков Сандаков. - За этот месяц мы уже перешагнули цифру в 450 тысяч привитых первым компонентом. Темп набрали довольно большой, и для того чтобы всех обеспечить, нужно достаточное количество вакцины. Она приходит к нам по разнарядке и, к сожалению, может быть, не всегда такими партиями, которые позволят обеспечить массовость. Но работа в этом направлении ведется, мы в прямом контакте с Минздравом РФ. В ближайшее время ожидаем новую партию, около 30 тысяч доз. Мы распределяем препарат по всем районам, чтобы у всех была возможность привиться.

Министр также добавил, что особенностью нашей территории является большая протяженность, и, если вакцина прилетает самолетом, то, допустим, северный Братск может получить ее только через сутки.