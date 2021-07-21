Пенсионерка из Усть-Кута захотела заработать на бирже и сама «подарила» мошенникам 3 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аферисты продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную удочку мошенников попала 68-летняя пенсионерка из Усть-Кута. Началось все с того, что женщина нашла в Интернете объявление брокерской фирмы с выгодным предложением инвестировать свои деньги. Пенсионерка сразу зарегистрировалась и ввела свои персональные данные.

В тот же день ей позвонила «специалист по игре на фондовой бирже», которая предложила выгодно инвестировать накопления. Женщина согласилась, и с помощью онлайн-приложений оформила на свое имя кредит в четырех банках на 3 миллиона рублей.

- Эти деньги она перевела на счет, который ей указала собеседница, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Когда женщина решила вывести свой доход, ей отказали Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.

Сейчас по факту этого обмана полицейские проводят проверку.