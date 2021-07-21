Впервые за 30 лет в Братске построят школу

Депутаты в Братске.

Дороги, строящийся корпус госуниверситета и другие объекты посетили председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников вместе с губернатором Игорем Кобзевым. В составе делегации также - депутат Наталья Дикусарова.

Парламентарии осмотрели территорию, где планируется построить школу на 1275 мест в 26 микрорайоне Братска. Это первая школа в городе, которая будет построена за 30 лет. Здание будет состоять из семи блоков. Здесь разместятся также комнаты отдыха, лаборатория, бассейн. Начнется возведение школы в конце года.

Еще один важный объект - Братский перинатальный центр. Сейчас в нем помещения не соответствуют нормативным требованиям. Акушерский стационар долгие годы даже не закрывался на плановую дезинфекцию, потому как в Братске нет резервного здания, куда можно было переместить рожениц. Поэтому закрывают на обработку здание «частями», что неудобно.

Кроме реконструкции старых зданий планируется построить новый акушерско-реанимационный корпус, в котором разместят родовое отделение, операционный блок, отделения анестезиологии-реаниматологии, реанимации и интенсивной терапии для новорожденных детей. Однако скоро в роддом будет проведена реконструкция. Планируется построить м новый акушерско-реанимационный корпус.

Посетила делегация также улицу Комсомольскую, где идет ремонт дороги. Работы должны быть завершены до 15 ноября. А также общественную территорию в районе Гидростроитель возле школы № 15. Здесь проводится благоустройство и это будет один из крупнейших объектов такого рода в городе. Кроме того, осмотрели депутаты новый бассейн, который строится на территории Братского госуниверситета. Длина каждой из шести дорожек — 25 метров. Одновременно здесь могут заниматься до 64 человек.