Погода в Иркутске: 22 июля в городе ветер до 10 м/с Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 22 июля обещает быть по-летнему знойной. Синоптики обещают в этот день до +27…+29 градусов. И да, дождя не будет. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В городе переменная облачность, ветер дует юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с, - говорят метеорологи.

По данным Яндекса, в областном центре атмосферное давление в норме – составляет 717 миллиметров ртутного столба. Погода в Иркутской области 22 июля также ожидает сибиряков с переменной облачностью, местами пройдут кратковременные дожди, в северо-западных и Катангском районах могут быть обильные осадки, а также грозы. Ветер при грозе будет достигать 14 м/с, в остальное время скорость воздушных потоков не превысит показателей в столице Приангарья. Днем в регионе +26…+31, при натекании облаков – до +19….+24.

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