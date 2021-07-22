С какими проблемами сталкиваются туристы на побережье Черного моря, рассказали отдохнувшие Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пандемия и закрытие границ внесли свои изменения и в туристические потоки. Гораздо больше отдыхающих отправились в отпуск по стране. Так, Краснодарский край в первой половине лета приехали более 6 миллионов человек, это на 16% больше, чем в доковидное время. В Крыме побывали 3.3 миллиона путешественников – это на 50% больше, чем в 2019-ом, сообщает NEWS.ru.

Потоки туристов увеличились за счет тех, кто ранее отдыхал за границей. Однако, многие из отпускников пока не довольны сервисом на курортах Черного моря: кто-то недоволен персоналом, кто-то антисанитарией, кто-то завышенными ценами.

NEWS.ru поговорил с туристами, приехавшими с побережья Черного моря, о том, как проходил их отдых, а также с экспертами. Глава комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский, заведующая кафедрой туризма и гостиничного дела Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма Светлана Дусенко, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказали, почему так складываются обстоятельства - подробности.

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