Студенты начали разбирать строения, пострадавшие из-за паводка в Тулуне и Нижнеудинске. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Добровольцы - члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей начали демонтировать частные дома и убирать строительный мусор на территориях, которые два года назад попали в зону наводнения. Вместе с ними на месте работают сотрудники МЧС. Во время рабочего визита глава Приангарья Игорь Кобзев встретился с отрядом из 15 студентов в Тулуне.

- Это правильная гражданская позиция, что именно студенческие спасательные отряды пришли на помощь жителям, которые не в состоянии демонтировать свои домовладения, пришедшие в негодность, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Мы обсудили ситуацию со Всероссийским студенческим спасательным корпусом, они выделили 45 человек для работ в Тулуне, Нижнеудинске и Шумском. Я посчитал своим долгом поддержать их, мы проговорили план работы. Одна бригада будет работать в Тулуне, вторая бригада находится в Нижнеудинске. Она доложила, что уже приступила к работе, третья бригада прибудет в поселок Шумский.

Так, в Тулуне до 20 августа волонтеры разберут 359 зданий и наведут порядок на 274 точках, где есть отходы. В Нижнеудинске они снесут 363 домов и уберут мусор на 363 участках, в поселке Шумский демонтируют 158 строений и очистят 158 мест. Нужной техникой они обеспечены.

Кроме того, во время поездки в зону подтопления губернатор региона осмотрел школу на 1275 и детсад, которые возводятся в микрорайоне Березовая Роща. Так, общеобразовательное учреждение планируют завершить в этом году.

- Радует, что строительство детского сада выходит на финишную прямую, - отметил Игорь Кобзев. - Сегодня я дал поручение заняться благоустройством территории.

Глава региона держит стройки на контроле, каждый месяц посещая территории, пострадавшие от наводнения.