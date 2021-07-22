8-летний мальчик, оставленный без присмотра, утонул в Куйтунском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагедия произошла в селе Чеботариха Куйтунского района вечером, 21 июля. 8-летний мальчик, без присмотра пошел купаться в озере, которое находится неподалеку от дома. Домой ребенок так и не вернулся. Когда взрослые пошли его искать, они нашли на берегу лишь вещи мальчика. Тело самого ребенка нашли только на утро в воде. Оказалось, он утонул.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Сейчас допрашиваются родители погибшего.

Следователи в очередной раз призывают жителей Приангарья не оставлять без присмотра своих маленьких детей и не отпускать их на водоемы одних.