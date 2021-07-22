Депутаты Заксобрания Иркутской области готовы обратиться в минздрав России

Депутатский штаб проел 22 июля.

Около шести тысяч жителей Иркутской области, больных коронавирусом, сегодня находятся в медучреждениях под постоянным наблюдением врачей. И еще 30 тысяч (!), а это абсолютно рекордная цифра за все время пандемии, лечатся амбулаторно. Поэтому все вопросы, связанные с COVID-19, продолжают оставаться в поле зрения парламентариев. Минувший депутатский штаб был посвящен не только текущей сложной обстановке в целом, но и вопросам, связанным с больничными, их оформлением. Важно сделать так, чтобы все бюрократические процессы проходили дистанционно, быстро, с наименьшими очными контактами.

Жить по старинке не уместно. Это цитата председателя Законодательного Собрания региона Александра Ведерникова к нынешней ситуации с больничными. Перед заседанием штаба, буквально за день, он вместе депутатами, представляющие Братск, Андреем Андреевым, Светланой Петрук, Георгием Любенковым, Олегом Поповым и Александром Гаськовым встретился с руководством городской больницы №5 и одной из тем разговора стали больничные.

- Надо перестать издеваться над жителями, которые вынуждены по несколько часов сидеть в очередях, чтобы продлить или закрыть листок нетрудоспособности, - сказал на штабе спикер. - Речь и об электронных больничных: кто-то из работодателей до сих пор требует больничные в бумажном виде. Это тоже вынуждает идти в поликлиники, сидеть в очереди. Понятно, что есть ограничения, отраженные в приказах министерства здравоохранения РФ. Но нестандартные ситуации требуют нестандартных решений и инициатив.

Кстати, в той самой братской больнице ситуация более-менее выстроена. Схема там следующая:

- Когда пациенту не надо приходить, чтобы продлить листок нетрудоспособности, медики нашей поликлиники делают это через врачебную комиссию без присутствия пациента, - рассказал ранее главврач медучерждения Александр Кокорин. - В тех случаях, когда необходимо принять обоснованное решение о выдаче листка нетрудоспособности или его закрытия и выписке пациента очный осмотр действительно проводится.

Спикер отметил, что позитивный опыт будет изучен и рекомендован к внедрению в других лечебных учреждениях Иркутской области. По его мнению многие процессы можно оптимизировать и обойтись посещениями больниц. Это снимет повышенную нагрузку и с самих медработников.

- Давайте сформируем рабочую группу, сформулируют изменения в приказы, - подчеркнул на заседании штаба Александр Ведерников. - Во время пандемии мы не можем делать все так, как делали раньше. Поток пациентов несоизмерим с тем, что был раньше.

Областные парламентарии готовы обратиться в министерство здравоохранения РФ для изменения нормативов по продлению и закрытию листков нетрудоспособности по коронавирусу. А в рабочую группу, создать которую предложил председатель областного парламента, должны войти специалисты регионального отделения фонда соцстрахования, региональных министерств, профильного комитета ЗС.