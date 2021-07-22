Отключение горячей воды в Иркутске 23 июля 2021: адреса, сколько дней не будет горячей воды Фото: "КП" Архив

Отключение горячей воды в Иркутске 23 июля 2021 планово пройдет в части зданий в Свердловском, Правобережном и Октябрьском округах. Так, в Свердловском районе горячее водоснабжение возобновят в тот же день – в 23.00, а вот жителям двух других округов повезло меньше. Им придется доставать тазики с кипятильниками. Где-то горячая вода вернется только 28, а где-то и вовсе 29 числа. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Отключение горячей воды в Иркутске 23 июля 2021 необходимо для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - говорят специалисты. – В отдельных многоквартирных жилых домах в части Октябрьского и Правобережного округов будут снижены параметры давления и температуры теплоносителя, в домах с закрытой системой теплоснабжения это приведет к отсутствию горячей воды.

Отключение горячей воды в Иркутске 23 июля 2021 запланировано в домах по улицам Доржи Банзарова, Булавина, Сергеева, Киевская, Советская, Ширямова, Карла Либкнехта, Байкальская, бульваре Рябикова.

Отключение горячей воды в Иркутске 23 июля 2021: адреса

Отключение горячей воды в Иркутске 23 июля 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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