Систему автодозвона запустили в Иркутске для борьбы с самовольной расклейкой объявлений Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для того чтобы фасады зданий, заборы и прочие строения в Иркутске не были сплошь облеплены рекламой, в Правобережном и Свердловском округах впервые запустили систему автодозвона на номера телефонов, указанных в объявлениях. Напомним, что, согласно правилам городского благоустройства, клеить такие бумаги можно только в специально отведенных точках.

Ну а нарушителям придется снимать объявления, иначе автодозвон будет периодически об этом напоминать. Входящие от «робота» прекратятся только после того, как рекламу снимут, приложат фото и напишут заявление.

- Система позволяет очищать город от информационного мусора, мотивируя удалять незаконно размещенные материалы, - прокомментировали в администрации областного центра. - Также система автодозвона информирует об исключении повторного размещения объявлений, листовок, баннеров, так как за это предусмотрена административная ответственность: предупреждение или штраф для горожан - от 1 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 5 до 13 тысяч рублей; для юрлиц - от 10 до 55 тысяч рублей.