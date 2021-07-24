Дзюдоистка из Братска Ирина Долгова выиграла первую схватку на Олимпиаде 2020 в Токио и вышла в 1/8 финала. Фото: соцсети

Дзюдоистка из Братска Ирина Долгова удачно начала выступление на Олимпиаде 2020 в Токио. В 1/16 финала, в весовой категории до 48 кг, 25-летняя братчанка без проблем победила спортсменку из Непала Соню Бхатту. Схватка закончилась со счетом 10:0 в пользу Ирины. Таким образом, братчанка вышла в 1/8 финала турнира, где встретится с соперницей из Китайского Тайбэя. Схватка на этой стадии состоится также 24 июля.

В случае, если Ирине удастся добраться до финала, то он состоится 24 июля уже в 17.30 по иркутскому времени. Напомним, что Олимпийские игры в Японии стали уже вторыми в карьере братчанки. В 2016 году в Рио-де-Жанейро Ирина выбыла в 1/8 финала, где уступила одной из самых знаменитых дзюдоисток мира аргентинке Пауле Парето.

Добавим, что 24 июля на Олимпиаде также выступит стрелок из Иркутска Артем Черноусов.

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