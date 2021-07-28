МЧС: дым от лесных пожаров может достигнуть Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дым от лесных пожаров может достигнуть Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным на вечер 27 июля в зону задымления попадали 19 сел, поселков и городов в Приангарье. При этом в них мог ощущаться запах гари и наблюдаться дымка.

- По данным космического мониторинга и сведений, предоставленных специалистами Единых дежурно-диспетчерских служб, дымка окутала город Бодайбо, поселки Апрельский, Артем, Кропоткин, Балахнинский, Васильевский, Перевоз, Мамакан, Луговский, Витимский, Колотовка, Мусковит, Нижний Кочергат, Большое Голоустное, селах Большой Патом, Малое Голоустное, Урик, Хомутово, - отмечают в МЧС. – Задымление отмечены в трех районах – Иркутском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском. При смещении воздушных масс возможно появление дымки в городе Иркутске.

Стоит отметить, что загрязнения воздуха нет, жалоб от сибиряков не поступало. Окутывает регион дым от лесных пожаров не только в Иркутской области, но также из республики Якутия и Красноярского края.

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