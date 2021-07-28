Выстрелами по колесам машины остановили пьяного водителя полицейские Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудникам ГИБДД МВД России «Эхирит-Булагатский» накануне пришлось применить табельное оружие. Полицейские сделали несколько выстрелов, чтобы остановить водителя-лихача, рассекавшего на большой скорости. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Внимание автомобиль «ВАЗ-2106» привлек именно большой скоростью, когда мы включили проблесковые маячки и спецсигналы, водитель пытался скрыться от нас, - рассказываю инспекторы. – Тогда мы выбрали безопасный участок, сначала несколько раз стрельнули в воздух, после уже – по колесам.

Выстрелы были меткими, с пробитыми колесами ВАЗ далеко не уехал. Но и после этого водитель не собирался подчиняться закону, выскочил из машины и пытался сбежать, но это ему не удалось, задержали.

- Выяснилось, что 21-летный мужчина из поселка Усть-Ордынский, управлявший «Жигулями», был нетрезв – имелись явные признаки алкогольного опьянения, при этом у него никогда не было водительского удостоверения, а машина принадлежит знакомому,- говорят в региональном МВД.

Составлено несколько протоколов, в том числе за неповиновение полицейским, выезд на встречку, управление машиной без документов. Стоит отметить, что от медосвидетельствования мужчина отказался, за что по решению суда его арестовали на 10 суток.

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