Рекордно длинная пробка зафиксирована на улице Сурнова в Иркутске 28 июля. Фото: Яндекс

Пробка на улице Сурнова в Иркутске 28 июля образовалась из-за поломки автомобиля. Загруженность данной улицы по направлению в центр оценивается Яндексом в 10 баллов, что на 9 баллов больше обычного. Улица Сурнова этим утром входит в рекордно длинную пробку для данного времени суток. Затор пока является самым большим за эту неделю .

- Пробка в Иркутске протяженностью 7.4 километра включает в себя Объездную дорогу, улицу Олега Кошевого, Иннокентьевский мост, улицу Сурнова и Ангарская, от моста над железной дорогой до Маратовского кольца, - сообщает Яндекс.

В целом по городу пробки в Иркутске оцениваются в 6 баллов. Еще один затор отмечается также на выезде из Ленинского района – в него входит улица Трактовая, Иркутный мост.

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