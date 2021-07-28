Мошенники обманули пенсионерку из Братска почти на 200 тысяч рублей, представившись ее дочерью Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают удачно обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную их удочку попалась 80-летняя пенсионерка из Братска. Ей позвонила женщина и представилась ее дочерью. Она рассказала, что ее муж якобы избил мужчину, который от травм скончался. После этого аферистка сказала, что вопрос можно решить. Она передала телефон якобы следователю, который пообещал отмазать любимого зятя за 190 тысяч рублей.

- Пожилая женщина поверила, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Она пошла к банкомату и перечислила все накопления на различные абонентские номера телефонов, продиктованные преступниками.

Только после этого, пенсионерка позвонила своей дочери, которая, как оказалось даже не звонила матери и тем более не просила у нее никаких денег. Тогда обманутая братчанка пошла писать заявление в полицию. Сейчас по факту проводится проверка.