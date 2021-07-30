54 двора благоустраивают в Иркутске

Возле домов становится удобно гулять с детьми, отдыхать и заниматься спортом. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В этом году в областном центре приводят в порядок 54 двора во всех округах, больше всего - в Свердловском. Облагораживать их начали в мае, готовность – 70%.

- Работы ведутся комплексно в каждом районе Иркутска. Так, например, в Свердловском округе на дворовых территориях по адресам: ул. Лермонтова, 283, 283а; ул. Лермонтова, 273б, 275, появятся детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, новые тротуары из плитки, асфальт, освещение, будут высажены деревья и кустарники, - рассказала начальник департамента городской среды Марина Шевела. - В Октябрьском округе во дворе по проспекту Маршала Жукова, 11 будут установлены две спортивные площадки с уличными тренажерами, а также аллеи за домом со стороны ул. Байкальская с тротуарами и красивым уличным освещением.

Пять территорий по улицам Карла Либкнехта, Декабрьских Событий, Байкальская, Трудовая и проспект Маршала Жукова уже благоустроены, жильцам теперь есть, куда выйти и отдохнуть, подышать воздухом.

Скоро закончится ремонт двора по улице Марата, д. 15/1, 2. Там делают сеть тропинок, новое освещение, детскую и спортивную площадки, обновляют асфальт.

Также площадки с резиновым покрытием для занятий спортом и прогулок с детьми устанавливают возле нескольких домов по улицам Свердлова, Муравьева, Новаторов.

Напомним, обновление проводится по проекту «Формирование комфортной городской среды». Каждый двор проверяют специалисты независимого стройконтроля.