Сибирячка погибла, спрыгнув с 5-го этажа, спасаясь от вооруженного брата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия в одной из пятиэтажек в Центральном районе Читы произошла в ночь на 30 июля. Ее устроил 24-летний мужчина, который в квартире поссорился со своей 62-летней матерью и 30-летней сестрой. В какой-то момент, мужчина, вместо того, чтобы попробовать уладить конфликт, схватился за нож и ударил им мать в шею. Та успела выбежать в подъезд и спрятаться от соседей.

После этого, он решил переключиться на сестру. В испуге, та выбежала на балкон, и чтобы спастись от разъяренного брата, спрыгнула с 5 этажа. От полученных травм женщина скончалась на месте. Преступника задержали приехавшие через несколько минут полицейские.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Выяснилось, что мужчина несколько лет состоит на учете врача-психиатра.

Добавим, что суд уже отправил его под стражу. Выясняются все подробности трагедии.