Грибник пропал в лесу в Усольском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усольском районе почти сутки разыскивают пропавшего в тайге грибника. О его пропаже, днем 1 августа в полицию сообщила его взволнованная жена. Она рассказала, что ее 46-летний муж Евгений Игонин отправился в тайгу с родственниками в районе садоводства «Лесное». Сотового телефона при себе у него не было. Потеряв мужа из виду, женщина со знакомым попытались самостоятельно разыскать его, но не смогла и пошла писать заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшего. На вид ему 46-50 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с проседью. Был одет в красную мастерку, черную футболку, синие джинсы, черные туфли. С собой у него был желтый полиэтиленовый пакет. Из особых примет выделяют шрам на левом ухе.

Всех, кто, что-либо знает о местонахождении пропавшего грибника, просят сообщать в ближайший отдел МВД.