На Верхней Набережной в Иркутске продолжается капремонт

Пока изменения согласовывают, улицу заасфальтируют в один слой и откроют для проезда. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Иркутяне ждут, когда на Верхней Набережной от развязки с Академического моста до дома № 107 закончится капремонт, и улицу откроют для проезда. Напомним, на первом этапе там должны были переложить инженерные сети и укрепить берег: обустроить подпорную стену и земляное полотно. Но из-за подъема воды проект придется скорректировать.

- По контракту, заключенному с Дорожной службой Иркутской области, срок реализации проекта - осень этого года, - сказал заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Роман Орноев. - Однако в связи с повышенным сбросом и высоким уровнем воды в Ангаре укрепление подпорной стены стало невозможным. На совместном совещании в Правительстве области принято решение о перепроектировании объекта и продлении срока контракта.

Техдиректор Иркутского испытательного центра «Стройконтроль» Ксения Ветская пояснила, что сейчас нет возможности отсыпать временную дорогу, которая нужна для создания подпорной стены.

Директор Дорожной службы Приангарья Виктор Побойкин отметил, что предлагается использовать другие конструкции для укрепления берега, не те, что планировалось иначе. Как только решение будет одобрено, работы продолжатся.

Ну а пока дорогу лишь заасфальтируют в один слой, чтобы здесь снова могли ездить автомобили. Сейчас на Верхней Набережной работают восемь машин и около 20 специалистов.

Напомним, что улицу ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Всего в этом году в областном центре приведут в порядок 22 километра магистралей.