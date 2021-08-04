Гранты на открытие приютов для бездомных животных начнут выдавать в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Впервые в Приангарье станут предоставлять гранты некоммерческим организациям, которые намерены открывать приюты для уличных кошек и собак. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Максимальная сумма, которую можно получить - 3,8 миллиона рублей. Это деньги для покупки модульных зданий, ветеринарного оборудования и всего, что необходимо для отлова и содержания бездомных животных. Также субсидию разрешено потратить на строительство или ремонт вольеров, ветблоков и других строений, на воду и электричество в приюте.

Как претендовать на грант? Для этого нужно пройти конкурсный отбор. Ветеринарная служба уже разработала все условия. Так, до конца августа начнется прием документов для тех, кто претендует на грант в этом году. Подробная информация вскоре появится на официальных сайтах правительства и ветеринарной службы Иркутской области.

Всего на поддержку НКО в областной казне предусмотрено 19 миллионов рублей.